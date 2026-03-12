Собянин: подготовка Москвы к летнему сезону завершится к 1 мая

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Работы по благоустройству столицы начнутся, как только позволят погодные условия.

Подготовка Москвы к летнему сезону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Тема:
Погода

В Москве начнется массовое благоустройство города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Традиционную весеннюю уборку города завершим к 1 мая. Приведем в порядок городские и внутридворовые территории, в том числе отремонтируем детские и спортивные площадки, обновим контейнерные площадки», — отметил глава города.

Он уточнил, что работы начнутся, как только позволят погодные условия.

В столице уберут мусор, приведут в порядок газоны и цветники. Помоют дорожные знаки, указатели, памятники, пешеходные переходы, мосты, эстакады, тоннели, витрины магазинов, а также цоколи и фасады зданий.

Будет обновлена разметка на дорогах. Кроме того, покрасят ограждения и остановки общественного транспорта.

Приведут в порядок входные двери, козырьки подъездов, подвалы и чердаки домов. Подготовят к лету объекты энергоснабжения, уличные фонари, коллекторы, вентиляционные шахты, транспортные подстанции, тепловые и газорегуляторные пункты. Работы пройдут на строительных площадках, внимание уделят, в том числе и их ограждениям, и подъездам к ним.

Также городские службы начнут подготовку к началу сезона работы фонтанов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на новой Московской верфи преступили к техобслуживанию и ремонту электросудов, работающих на городских речных маршрутах. Собянин отметил, что эта верфь позволила сократить время обслуживания речного транспорта столицы. Раньше работать с электросудами приходилось перевозчику, в том числе за пределами города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода

