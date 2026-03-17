«Будут превращены в пепел»: Иран пригрозил ответом за удары по энергосистемам

Иран пригрозил ответным ударом в случае атаки на энергосистемы острова Харк

Представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что в случае атаки на энергосистемы острова Харк ответный удар будет сокрушительным. Он пообещал: все нефтяные и газовые объекты страны, откуда Соединенные Штаты решатся нанести удар по энергосистемам Харка, «будут превращены в пепел».

«Если США совершат какую-либо агрессию или нападение на остров Харк, его нефтедобывающие объекты и терминалы, то ответ Ирана будет решительным и мощным. В таких обстоятельствах все нефтегазовые объекты страны, откуда было совершено нападение на остров Харк, будут атакованы Вооруженными силами Ирана», — цитирует Шекарчи агентство Tasnim.

Ранее информационный портал Axios сообщал, что США рассматривают возможность захвата Харка для «экономического нокаута» Ирана. На острове размещен крупнейший нефтяной терминал исламской республики. Через него проходит 90% государственного экспорта нефти.

США и Израиль начали наносить удары по городам Ирана 28 февраля. Военную операцию под названием «Эпическая ярость» оправдали якобы существующей ядерной угрозой со стороны Тегерана. По словам американского лидера Дональда Трампа, если бы не атака, через пару недель у Ирана появилась бы ядерная бомба.

В результате американо-израильской операции были убиты члены высшего руководства Ирана, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его жена, дочь и годовалая внучка, а также командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

В ответ на агрессию иранские военнослужащие нанесли массированные удары по территории Израиля и военным Базам США в странах Ближнего Востока — Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

