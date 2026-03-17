Война дронов и ракет: эскалация на Ближнем Востоке парализует логистику и угрожает мировому рынку нефти

Конфликт на Ближнем Востоке превратился в хронику непрерывных воздушных атак. В ответ на массированные удары по иранским городам Тегеран бьет по арсеналам и топливным запасам американо-израильской коалиции по всему региону. В связи с этим Объединенные Арабские Эмираты снова объявили о закрытии своего воздушного пространства. О ситуации на Аравийском полуострове — наш корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Пожар в районе аэропорта Дубая. Терминал пришлось на время закрыть. Иранский дрон атаковал вблизи воздушной гавани резервуар с топливом. Густые столбы дыма и над Фуджейрой. В выходные главный порт возобновил работу после субботней атаки беспилотника, и вот новый удар. Снимки, сделанные накануне, подтверждают — нефтехранилища получили повреждения.

Работа порта парализована, а он был главной альтернативой другим грузовым терминалам, расположенным в Эмиратах. Из Оманского залива у него прямой выход в Мировой океан. Все порты в соседних странах под защитой боевых кораблей.

В Оманском заливе у берегов Маската круглосуточно дежурит сторожевой корабль — он охраняет суда на случай угрозы. На горизонте как видно несколько кораблей — первый контейнеровоз — по данным программ слежения под флагом Бермудских островов, два других — нефтяные танкеры.

Ночью беспилотники и ракеты атаковали Ирак. Под удар попала американская база «Виктория». «Железный купол» днем перехватывал ракеты над Иерусалимом.

Израиль весь день наносил ответные удары по Тегерану. По информации представителя иранского правительства, с начала эскалации конфликта уже повреждены более 61 тысячи гражданских объектов. В ЦАХАЛ сегодня отчитались — в аэропорту Мехрабад уничтожен самолет аятоллы Али Хаменеи, но подтверждений этой информации больше ни из каких источников не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.