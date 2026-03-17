Израиль заявил о ликвидации секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани

Александра Якимчук
Он был одной из целей ночной атаки на исламскую республику.

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Израиль уничтожил в ходе ударов по Ирану секретаря Совета национальной безопасности республики Али Лариджани. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Лариджани и командир „Басидж“ были ликвидированы за одну ночь и присоединились к главе программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным членам „оси зла“ в глубинах ада», — сказал Кац.

Ранее израильские СМИ информировали о том, что глава иранской службы безопасности был одной из целей их атаки в ночь с 16 на 17 марта.

Однако вскоре после объявления Израиля об убийстве Лариджани в его официальных социальных сетях появилось письмо. Секретарь Совета нацбезопасности Ирана в этом послании выражал соболезнования в связи с гибелью моряков фрегата IRIS Dena. Корабль затопило ударом США у берегов Шри-Ланки.

«Память о них навсегда останется в сердцах иранского народа, и эти мученические смерти станут укреплением фундамента армии исламской республики в структуре вооруженных сил на долгие годы вперед», — говорится в сообщении Лариджани.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура. Всего счет погибших мирных жителей с начала боевых действий пошел на тысячи.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока.

Россия осудила действия Соединенных Шатов и Израиля и призвала к мирному урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось спастись при ракетной атаке США и Израиля благодаря тому, что он вышел на улицу перед авиаударом. Хаменеи получил легкое ранение в ногу.

