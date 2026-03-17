В Эстонии готовы обсуждать с США отправку войск в Ормузский пролив

|
Мария Гоманюк
Таллин рассмотрит такой вариант, однако при одном немаловажном условии.

Фото: © Getty Images/Andrea Cabajova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Власти Эстонии заявили о готовности обсудить с США возможное участие своих военных в операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, его слова привел портал национального гостелерадио ERR.

По словам политика, Таллин рассмотрит такой вариант, если соответствующее предложение поступит со стороны Вашингтона — как в рамках НАТО, так и на двустороннем уровне. При этом он подчеркнул, что подобные решения не принимаются без конкретных запросов и обсуждений.

Глава МИД отметил, что предварительно необходимо понять, какую именно помощь ожидают США и какие цели преследует потенциальная операция. Также он указал на недостаток информации у европейских союзников относительно стратегии Вашингтона. Цахкна добавил, что многие вопросы остаются без ответа с момента начала конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп предупреждал, что союзников по альянсу могут ждать серьезные последствия, если они не окажут поддержку в обеспечении судоходства в регионе. Как ранее писал 5-tv.ru, союзники Соединенных Штатов отказались вступать в коалицию по Ормузскому проливу.

На фоне обострения ситуации представители Ирана неоднократно делали жесткие заявления. В частности, генерал Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари допускал возможность закрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Позднее в Тегеране уточняли, что формально пролив остается открытым, однако суда избегают маршрута из-за угроз безопасности. Кроме того, иранская сторона заявляла о готовности ограничить транспортировку нефти, связанной с США и их союзниками, и усилить контроль за движением судов.

Ситуация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта началась 28 февраля после ударов США и Израиля по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал израильские города и американские военные объекты в регионе.

Обстановка остается напряженной: воздушное пространство ряда стран закрыто, переговоры фактически не ведутся, а стороны продолжают обмениваться требованиями.

Дополнительную напряженность создают инциденты в акватории Персидского залива. Ранее у берегов ОАЭ в районе Шарджи атаковали американский танкер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

17 мар
В Белом доме заявили о частичном восстановлении судоходства в Ормузском проливе
17 мар
«Нефтяное сердце» Ирана: почему для США так важен остров Харк
17 мар
Израиль заявил о ликвидации секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани
17 мар
«Не может быть и речи»: посол Ирана в России исключил переговоры с США
17 мар
Союзники США отказались вступать в коалицию по Ормузскому проливу
17 мар
От аналитики к убийствам: США превращают ИИ в оружие
17 мар
Война дронов и ракет: эскалация на Ближнем Востоке парализует логистику и угрожает мировому рынку нефти
17 мар
Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, покинув помещение перед ударом
16 мар
Трамп заявил о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке
16 мар
Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
Последние новости

18:14
Падение с высоты: в Волгограде спасают жизнь несовершеннолетней
18:10
Сладкое цунами: как тонны патоки смыли город и унесли десятки жизней в Бостоне
18:05
Альпийский развод: почему мужчины бросают спутниц на горных тропах
18:05
Три человека погибли из-за отравления метаном в коллекторе под Самарой
18:01
Ледяная глыба обрушилась на мать с младенцем в Тульской области
17:57
Вспышка менингита в Великобритании: от клубных вечеринок до смерти троих человек

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео