В Эстонии готовы обсуждать с США отправку войск в Ормузский пролив

Власти Эстонии заявили о готовности обсудить с США возможное участие своих военных в операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, его слова привел портал национального гостелерадио ERR.

По словам политика, Таллин рассмотрит такой вариант, если соответствующее предложение поступит со стороны Вашингтона — как в рамках НАТО, так и на двустороннем уровне. При этом он подчеркнул, что подобные решения не принимаются без конкретных запросов и обсуждений.

Глава МИД отметил, что предварительно необходимо понять, какую именно помощь ожидают США и какие цели преследует потенциальная операция. Также он указал на недостаток информации у европейских союзников относительно стратегии Вашингтона. Цахкна добавил, что многие вопросы остаются без ответа с момента начала конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп предупреждал, что союзников по альянсу могут ждать серьезные последствия, если они не окажут поддержку в обеспечении судоходства в регионе. Как ранее писал 5-tv.ru, союзники Соединенных Штатов отказались вступать в коалицию по Ормузскому проливу.

На фоне обострения ситуации представители Ирана неоднократно делали жесткие заявления. В частности, генерал Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари допускал возможность закрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Позднее в Тегеране уточняли, что формально пролив остается открытым, однако суда избегают маршрута из-за угроз безопасности. Кроме того, иранская сторона заявляла о готовности ограничить транспортировку нефти, связанной с США и их союзниками, и усилить контроль за движением судов.

Ситуация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта началась 28 февраля после ударов США и Израиля по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал израильские города и американские военные объекты в регионе.

Обстановка остается напряженной: воздушное пространство ряда стран закрыто, переговоры фактически не ведутся, а стороны продолжают обмениваться требованиями.

Дополнительную напряженность создают инциденты в акватории Персидского залива. Ранее у берегов ОАЭ в районе Шарджи атаковали американский танкер.

