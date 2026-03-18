За прошедшую ночь силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников

ВСУ попытались атаковать десять регионов России.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 85 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в канале в мессенджере MAX.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА. — Прим. ред.) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Всего боевики попытались атаковать десять регионов России. Больше всего дронов ВСУ направли на Краснодарский край — 42 аппарата. В небе над Брянской областью и Республикой Крым перехватили по пять беспилотников. Четыре БПЛА сбили над Адыгеей и три — над Ленинградской областью. По два дрона уничтожили в Воронежской и Астраханской областях. И по одному беспилотнику перехватили в Ставропольском крае, Калужской и Смоленской областях.
Кроме того, 13 БПЛА сбили в небе над Черным морем и шесть аппаратов — над Азовским.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом Киев применяет не только дроны, но и артиллерию и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что падение обломков украинского беспилотника привело к пожару и повреждению кровли медицинского центра в Краснодаре. Также получила повреждения линия электропередач.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?