За прошедшую ночь силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников

Александра Якимчук
ВСУ попытались атаковать десять регионов России.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 85 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в канале в мессенджере MAX.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА. — Прим. ред.) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего боевики попытались атаковать десять регионов России. Больше всего дронов ВСУ направли на Краснодарский край — 42 аппарата. В небе над Брянской областью и Республикой Крым перехватили по пять беспилотников. Четыре БПЛА сбили над Адыгеей и три — над Ленинградской областью. По два дрона уничтожили в Воронежской и Астраханской областях. И по одному беспилотнику перехватили в Ставропольском крае, Калужской и Смоленской областях.

Кроме того, 13 БПЛА сбили в небе над Черным морем и шесть аппаратов — над Азовским.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом Киев применяет не только дроны, но и артиллерию и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что падение обломков украинского беспилотника привело к пожару и повреждению кровли медицинского центра в Краснодаре. Также получила повреждения линия электропередач.

