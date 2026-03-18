Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны

Глава МИДа Ирана Арагчи отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны

Иран не рассматривает вариант временного прекращения огня и настаивает на полном и окончательном завершении войны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, Тегеран не поддерживает идею перемирия, поскольку считает, что такой сценарий лишь отложит новый виток конфликта. Иранские власти рассчитывают не на временную паузу в боевых действиях, а на их окончательное прекращение.

«Мы не добиваемся прекращения огня, потому что мы не хотим, чтобы этот сценарий спустя время повторился. Мы хотим, чтобы война прекратилась полностью и навсегда. Мы не верим в прекращение огня, мы верим в завершение войны», — заявил он.

Также Аракчи отметил, что Иран готов рассматривать любые инициативы по урегулированию, если они будут соответствовать условиям и требованиям Тегерана.

Конфликт на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла утром 28 февраля, когда США и Израиль объявили о военной операции против Ирана и начали серию ракетных ударов по военным и гражданским объектам страны. Сообщалось о гибели представителей руководства исламской республики и мирных жителей.

В ответ Иран начал наносить удары по израильским городам и американским военным базам на Ближнем Востоке. Обострение ситуации привело к тому, что ряд государств региона временно закрыли свое воздушное пространство.

