Страшная ночь: на территории Ирана, Ирака и Ливана не прекращаются взрывы

Конфликт на Ближнем Востоке, кажется, перешел в новую, более разрушительную фазу. На территории Ирана, Ирака и Ливана не прекращаются взрывы. Израильские ракеты рушат многоэтажные дома до основания, уже известно о десятках погибших. Корреспондент «Известий» Мария Коровина — о самой тяжелой ночи для региона за последние годы.

Смертельная воронка ближневосточной войны закручивается все сильнее, в буквальном смысле сметая за секунды жилые многоэтажки в Ливане. Израильские самолеты били по центральному кварталу Бейрута. По данным ливанского Минздрава, предупреждений об атаке не было — поэтому есть жертвы среди местных жителей. Погибших уже 11, пострадавших — 24. Остовы сгоревших машин, груды бетона и хрустальная люстра в развороченном окне — как зыбкое напоминание о мирной жизни — последствия одной из самых ожесточенных атак на город.

«Конечно, израильтянам нельзя доверять. Мы не в безопасности, и мы будем продолжать подвергаться атакам. Мы уже очень устали, нам страшно», — говорит житель Бейрута Хассан Джабер.

Ракеты летели и на другие части страны. В Тель-Авиве же говорят, что целью были члены «Хезболлы» и ее пусковые установки. И пока израильское командование в защищенном бункере планирует новые атаки на соседей, на жителей обрушилась лавина иранских ракет. В огне — восточный пригород Тель-Авива, Рамат-Ган.

Всего было выпущено около 20 снарядов. Как утверждают в ЦАХАЛ, больше половины из них были оснащены кассетной боевой частью. На границе Тель-Авива и Рамат-Гана такая ракета прилетела в здание алмазной биржи. В Тегеране заявляют, что мишенями были генштаб ЦАХАЛ, авиабазы и центры разведки. Но обломки перехваченных боеприпасов падали повсюду.

«Мы увидели огонь, спустились вниз и увидели, что здесь все разнесло. Осколки упали на тротуар и взорвались, они попали на электромобиль, батареи загорелись, и это стало причиной пожара», — рассказывает житель Израиля Палтиал Ли.

Как минимум один сбитый снаряд прямым попаданием разрушил жилой дом. Погибла пожилая пара, которая не успела добежать до миклата — общественного убежища под землей. Еще пятеро пострадали. Обломки сыпались и на центральный вокзал Израиля. Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин передает с полуразрушенной станции.

«За мной — это главный вокзал Израиля. Центр Тель-Авива „Савидор Орлозеров“. Тут попала иранская ракета, она пробила всю эту крышу. И, как вы видите, тут масштабные разрушения, над которыми уже всю ночь работают работники этого вокзала, чтобы вернуть станцию в рабочий режим. Некоторые платформы до сих пор работают. Тут этот эскалатор также не в рабочем состоянии после иранского удара. И надо мной вы видите всю крышу, которую полностью пробила эта ракета. Тут все окна выбило. Также поезда, которые стояли на этом вокзале, серьезно пострадали от ударной волны. Вчера попала ракета в один из популярных вокзалов, „Сомет-Хулон“, около Тель-Авива. А сегодня уже в самый главный вокзал Израиля», — передает корреспондент.

В Багдаде с новой силой били по зданию диппредставительства Соединенных Штатов. Небо над «зеленой зоной» вторую ночь подряд режут следы от иранских ракет. Американские объекты пострадали и во время атаки на иракский Курдистан. Взрывы были слышны в районе генконсульства в Эрбиле — втором по величине городе Ирака.

