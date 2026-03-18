«Мы не боимся»: как живет Тегеран во время войны

Сигналы воздушной тревоги в столице Ирана звучат каждый час, но людей на улицах хватает.

Война Израиля и Ирана

До сих пор из Ирана просачивались буквально крупицы информации о ситуации в больших городах, ежедневно подвергающихся обстрелу. И только мы получили эксклюзивный материал из Тегерана. Специально для «Известий» корреспондент канала «Аль-Маядин» Малек Абид показал, чем сейчас живет столица, и как сами иранцы справляются в условиях войны.

Сирены воздушной тревоги в Тегеране звучат едва ли не каждый час. Может сложиться ощущение, что жизнь в Иране с началом войны остановилась. Проедем по городу, чтобы показать, чем он живет.

«Экономическая ситуация не изменилась: все необходимое, основные товары, доступны на рынках, и это крайне важно», — говорит один из жителей города.

Это тегеранский базар — живое сердце и главная экономическая артерия города. Торговля продолжается, здесь много и продавцов, и покупателей.

Несмотря на звуки ПВО и взрывы, которые слышны в Тегеране, как вы видите, все магазины открыты, люди активно покупают все необходимое. 

«Я пришел за покупками с семьей. Мы не чувствовали страха ни раньше, ни сейчас, ни перед Америкой, ни перед Израилем. Мы не боимся, хотя только что слышали звуки ПВО», — рассказывает местный житель.

Сейчас приехали на заправку. Как видите, топлива достаточно, а очередей нет. 

Тема:
Война Израиля и Ирана
«Мы не боимся»: как живет Тегеран во время войны
