Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
Ранее боеприпас упал на территории АЭС «Бушер».
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Presidency
Последствия атак на энергетические объекты в Иране могут оказать негативное влияние на весь мир. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети.
«Я решительно осуждаю нападения на энергетическую инфраструктуру Ирана. Это усугубит ситуацию и может иметь неконтролируемые последствия, масштабы которых могут охватить весь мир», — написал он.
Пезешкиан также подчеркнул, что бомбардировки иранских ядерных объектов не принесут никакой пользы США и Израилю.
Накануне в Тегеране заявили о падении реактивного снаряда в районе расположения атомной станции «Бушер» в Иране. Позже в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили, что в результате удара было разрушенное сооружение, которое находилось в 350 метрах от реактора объекта. Жертв и пострадавших среди сотрудников АЭС нет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к экологической и радиологической катастрофе в регионе. Об этом писал 5-tv.ru.
