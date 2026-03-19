Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями

Мурад Устаров
Ранее боеприпас упал на территории АЭС «Бушер».

Последствия атак на энергетические объекты в Иране могут оказать негативное влияние на весь мир. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети.

«Я решительно осуждаю нападения на энергетическую инфраструктуру Ирана. Это усугубит ситуацию и может иметь неконтролируемые последствия, масштабы которых могут охватить весь мир», — написал он.

Пезешкиан также подчеркнул, что бомбардировки иранских ядерных объектов не принесут никакой пользы США и Израилю.

Накануне в Тегеране заявили о падении реактивного снаряда в районе расположения атомной станции «Бушер» в Иране. Позже в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили, что в результате удара было разрушенное сооружение, которое находилось в 350 метрах от реактора объекта. Жертв и пострадавших среди сотрудников АЭС нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к экологической и радиологической катастрофе в регионе. Об этом писал 5-tv.ru.

19 мар
«Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
19 мар
В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
19 мар
Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани
18 мар
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
18 мар
Цены уже взлетели: Иран атакует нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке
18 мар
Страшная ночь: на территории Ирана, Ирака и Ливана не прекращаются взрывы
18 мар
НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
18 мар
Зеленский пожаловался на нехватку ракет из-за войны на Ближнем Востоке
18 мар
Зеленский заявил о недобрых предчувствиях из-за Ирана
18 мар
Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны
Последние новости

2:30
«Билет в один конец»: история российского археолога Бутягина, которого Польша хочет передать Украине
2:21
Сотни солдат ВСУ пропали в «черной дыре» в Харьковской области
2:15
Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
2:00
«Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
1:52
Исторический максимум: госдолг США рекордно вырос
1:48
Студентка-киллер отказалась признать вину за попытку убить пенсионерку молотком

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео