«Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению

Несмотря на серьезные потери, в самом Иране и в частности в столице ситуация, конечно, напряженная. Но паники нет. Сегодня там прошли похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также командиров и военнослужащих, погибших во время обстрелов. Получить сейчас из Тегерана оперативные новости, а главное, правдивые, крайне сложно. Но у «Известий» непосредственно в городе работает мой коллега с телеканала «Аль-Мадждан» Ахмад аль-Бахрани.

В центре Тегерана сегодня масштабные похороны, люди пришли проститься с выдающимися политическими и военными деятелями. В последний путь провожают секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, командира «Басидж» бригадного генерала Голамрезы Сулеймани и военнослужащих, которые погибли на борту военного корабля «Дин», когда они выполняли небоевую миссию в Южной Азии, вдали от берегов Ирана.

Здесь звучат призывы усилить сопротивление и сам масштаб противостояния.

«Врагу не будет пощады: они могут убивать наших командиров, многие могут стать мучениками, но победы им не добиться», — говорит местный житель.

«Уже несколько дней я участвую в церемониях поддержки и верности Исламской Республике, в знак уважения к нашему павшему командиру. Мы продолжим выходить на площади», — заявила участница похорон.

«Мы не боимся врага и не боимся смерти. Эта страна выстояла благодаря крови мучеников и будет стоять дальше», — заметил мужчина.

«Вместо павшего Лариджани придет другой командир, и вместо любого другого погибшего придет лучший. С этой страной ничего не случится», — отметила женщина.

На церемонии прощания видно настроение народа. И то, что страна готова противостоять все нарастающей американо-израильской агрессии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.