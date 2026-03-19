«Вполне возможно»: В США высказались о причастности Израиля к удару по школе в Иране

В США допустили, что Израиль дал им координаты для удара по школе в Иране

Бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент допустил, что именно Израиль мог предоставить американской стороне координаты для удара по школе для девочек на юге Ирана. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон прямо спросил Кента, были ли в его практике случаи, когда США наносили удары, используя координаты, полученные от Израиля. Экс-чиновник ответил утвердительно.

«Да, и мы делимся таким большим объемом разведданных с Израилем, так что это (использование израильских данных перед ударом по школе. — Прим. ред.) вполне возможно», — заявил Кент.

При этом он отметил, что данная тема практически не поднимается в публичном поле.

В Тель-Авиве и Вашингтоне пока официально не комментировали заявления Кента.

Трагедия произошла в первый же день военной агрессии США и Израиля против Ирана — 28 февраля 2026 года. Под удар попала школа для девочек на юге исламской республики. По данным иранского МИД, США нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk. В результате погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников учебного заведения. Тегеран официально квалифицировал произошедшее как теракт и потребовал международного расследования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил об отказе от переговоров с США в условиях агрессии.

