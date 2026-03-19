ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира военной разведки ХАМАС Мухаммада Абу Шахлы

Элина Битюцкая
Израиль обвинил его в плинировании нападения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года.

Фото: www.globallookpress.com/Tariq Mohammad

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного командира военной разведки ХАМАС Мухаммада Абу Шахлы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, Шахла принимал непосредственное участие в планировании нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда в результате атаки погибли около 1,2 тысячи человек и около 240 попали в плен.

В пресс-службе армии Израиля добавили, что в последнее время ликвидированный командир занимался планированием террористических операций против сил ЦАХАЛ, действующих как на территории Израиля, так и в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ на агрессию Тегеран наносит удары по израильской территории и американским базам в регионе.

Ранее ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана.

