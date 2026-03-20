«Когда я добежал, все дома были разрушены»: как живет Тегеран под ударами Израиля

В ходе ближневосточного конфликта цгражданские все чаще становятся целями для ударов. На этих драматических кадрах видны последствия одного из авианалетов Израиля. Спасатели в Тегеране достают из-под завалов здания чудом выжившего ребенка.

Корреспондент Нессер Ашкери специально для «Известий» показал, как переживают войну люди, потерявшие свой дом в столице Ирана.

Мы находимся в одном из западных районов Тегерана, тут самые густонаселенные кварталы, плотная застройка и много жилых домов. Каждый авианалет уносит жизни мирных жителей.

— Вы здесь живете? Что случилось?

— Три-четыре дня назад прилетело.

— Посмотрим изнутри?

— Пойдем.

— Сколько человек у вас здесь жило?

— Здесь, всего, 12 человек, две семьи по шесть человек. Я был рядом, услышал рев падения ракеты, звук взрыва и крики людей. Когда я добежал, все дома уже были разрушены. Минимум двое погибли.

На кухне до сих пор стоит суп, который, вероятно, приготовили для ифтара.

«А вот там, во дворе, погиб друг моей жены. Наш дом разрушился. И еще машина сгорела. У меня был большой магазин, теперь он закрыт», — сказал местный житель.

«Мы все обычные люди. Но мы отличаемся от тех, кто на нас напал. У нас есть нефть, а у них нет. Мы умеем двигаться вперед, а они нет. Что бы ни случилось, мы поднимаемся каждый день. А они напали на нас, убили нашего лидера, они хотят убить всех нас», — сказал другой житель Тегерана.

Посмотрите на этот уголок города, в каком он состоянии и каков масштаб разрушений. Они специально били именно туда, где самая высокая плотность населения.

