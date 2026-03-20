Храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые прекратил богослужение

Из-за эскалации на Ближнем Востоке в Иерусалиме впервые в истории приостановили богослужение в Храме Гроба Господня. Об этом сообщает издание Aleteia.

Святыню закрыли еще 28 февраля, когда Израиль начал войну с Ираном, однако широкой огласке эту информацию предали лишь сейчас. Храм Гроба Господня — главная христианская святыня. Согласно канону, именно там хранится гробница, из которой воскрес Сын Божий Иисус Христос.

Литургии внутри Храма Гроба Господня прекратились впервые в истории человечества — до сих пор в святилище блюли непрерывную молитву.

Авторы статьи отметили, что закрытие Храма выпало на ключевой момент христианского календаря — Великий пост, когда верующие всего мира готовятся отмечать Пасху и совершать паломничество в Иерусалим.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация развивается на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Обострение началось 28 февраля, когда Израиль и США объявили о проведении военной операции против Ирана и нанесли серию ударов по его территории. В результате сообщалось о жертвах среди высшего руководства республики, военных и гражданского населения.

В ответ Иран начал атаковать израильские города и американские военные объекты в регионе. На фоне роста напряженности ряд стран временно закрыл воздушное пространство.

