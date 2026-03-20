Храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые прекратил богослужение

До сих пор непрерывная молитва остановилась из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Идут ли богослужения в Храме Гроба Господня

Из-за эскалации на Ближнем Востоке в Иерусалиме впервые в истории приостановили богослужение в Храме Гроба Господня. Об этом сообщает издание Aleteia.

Святыню закрыли еще 28 февраля, когда Израиль начал войну с Ираном, однако широкой огласке эту информацию предали лишь сейчас. Храм Гроба Господня — главная христианская святыня. Согласно канону, именно там хранится гробница, из которой воскрес Сын Божий Иисус Христос.

Литургии внутри Храма Гроба Господня прекратились впервые в истории человечества — до сих пор в святилище блюли непрерывную молитву.

Авторы статьи отметили, что закрытие Храма выпало на ключевой момент христианского календаря — Великий пост, когда верующие всего мира готовятся отмечать Пасху и совершать паломничество в Иерусалим.

Ситуация развивается на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Обострение началось 28 февраля, когда Израиль и США объявили о проведении военной операции против Ирана и нанесли серию ударов по его территории. В результате сообщалось о жертвах среди высшего руководства республики, военных и гражданского населения.

В ответ Иран начал атаковать израильские города и американские военные объекты в регионе. На фоне роста напряженности ряд стран временно закрыл воздушное пространство.

Война в Иране
20 мар
Ударная волна с Ближнего Востока: как конфликт повлиял на цены иранских товаров в России
20 мар
«Когда я добежал, все дома были разрушены»: как живет Тегеран под ударами Израиля
20 мар
Энергетическая месть: Иран атакует американские нефтяные базы на Ближнем Востоке
20 мар
МИД России назвал действия США и Израиля в Иране «военной авантюрой»
19 мар
Газовый рынок на грани: цены в Европе резко взлетели после ударов по Ирану
19 мар
«Вполне возможно»: В США высказались о причастности Израиля к удару по школе в Иране
19 мар
Скупать доллар и евро? Экономист рассказала о курсах валют на фоне войны в Иране
19 мар
«Фетва»: почему у США на самом деле не было оснований для атаки на Иран
19 мар
Секретный дрон-разведчик США аварийно сел в Греции
19 мар
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира военной разведки ХАМАС Мухаммада Абу Шахлы
Последние новости

18:53
«Мне тут больные не нужны»: Дайнеко высказалась об отношениях бывшего мужа с дочерью
18:50
«Он мемный»: сценарист Золотарев о феномене Чака Норриса
18:35
Храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые прекратил богослужение
18:31
«Пренебрежение и неуважение»: лидеры ЕС теряют терпение из-за Зеленского
18:23
Семейная тайна: родные Чака Норриса скрывают обстоятельства его смерти
18:20
Путин наградил Ситтель орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сейчас читают

От нищеты в Оклахоме до вершин Голливуда: тяжелая судьба Чака Норриса
Стало плохо после тренировки: Чак Норрис умер вчера после госпитализации
«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео