Израильские танки пытаются прорвать оборону Ливана на юге

Авиация активно поддерживает наземную операцию.

Война Израиля и Ирана

Прорвать оборону ливанских военных на юге страны пытаются израильские танки. Они уже вошли в жилые кварталы города Аль-Хиям. Наземную операцию активно поддерживает авиация. Корреспондент канала «Аль-Маядин» Фатима Фтуни эксклюзивно для «Известий» передает с места событий.

«Это восточная окраина города Аль-Хиям. Отсюда начались операции по продвижению вглубь городских кварталов, и в этом районе мы зафиксировали скопление танков израильских военных. Северные и западные районы продолжают подвергаться попыткам наступления, однако там удается отражать атаки. Скопление групп израильской армии также есть на юге и востоке страны. Их продвижение прикрывают подразделения со стороны населенного пункта Кфар-Шуба и высоты Халта, при плотном огневом прикрытии артиллерийских обстрелов и авиаударов израильских военных самолетов», — говорит корреспондент.

Оккупационные силы, передает журналист, продвигаются в сторону некоторых кварталов города Аль-Хиям, в то время как сопротивление продолжает наносить удары управляемыми ракетами.

