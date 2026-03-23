Израиль разбомбил мост, связывающий юг Ливана с остальной страной

Немало разрушений, в первую очередь, среди гражданских объектов, и в Ливане. Там Израиль, фактически, открыл второй фронт, ежедневно отправляя свои ракеты и беспилотники. Главная цель наземной операции сейчас — это отрезать юг страны от остальной ее части, чтобы перекрыть подкрепления ливанским военным. Для этого ЦАХАЛ взрывает мосты и дороги. Затем, что прямо сейчас происходит на приграничных территориях, следит корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Фатима Фтуни — эксклюзивно для «Известий».

Израиль начал масштабную операцию в Ливане. Тель-Авив последовательно выводит из строя всю инфраструктуру на юге республики. Мост через реку Эль-Литани, который связывает юг Ливана с остальной страной, уничтожили прицельным авиаударом. Израиль фактически не скрывает, что готовит наземное вторжение — под предлогом борьбы с группировкой «Хезболла». Палестинский город Бейт-Ханун армия Израиля буквально стерла с лица земли. Судя по всему, такая же судьба готовится и для городов на юге Ливана.

«Это восточная окраина города Аль-Хайям. Отсюда начались операции по продвижению вглубь городских кварталов. В этом районе мы зафиксировали скопление танков оккупационных сил. Остальные северные и западные районы продолжают подвергаться попыткам наступления, хотя оккупационные силы не достигли какого-либо продвижения», — передает корреспондент.

ЦАХАЛ активно стягивает к границе тяжелую военную технику для наземного наступления — сюда уже перебросили десятки танков. Некоторые снабжены специальной защитой от ударных беспилотников.

Официальное правительство Ливана, которое изначально не поддерживало «Хезболлу», уже не может скрывать панику. Президент республики Жозеф Аун заявил, что своими ударами по инфраструктуре Израиль приближает в стране гуманитарную катастрофу. Последние атаки напрямую угрожают суверенитету Ливана и являются очевидной подготовкой к наземному вторжению.

«На территории Ливана действуют иностранные военные структуры. Всего за два дня около 60 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Каждый выпущенный снаряд оборачивается трагедией для тысяч семей», — заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.

По последним данным, в результате агрессии Израиля в Ливане уже погибли более тысячи человек, в том числе 120 детей и около сорока медицинских работников. Бейрут обратился в ООН, чтобы призвать Тель-Авив к ответу и заставить прекратить атаки, но Израиль на призывы организации уже традиционно не обращает ни малейшего внимания.

