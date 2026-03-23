Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США

Дарья Корзина
Дарья Корзина 60 0

Тегеран также прокомментировал отсрочку возможного удара по инфраструктуре.

Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США

Война Израиля и Ирана

Иран не осуществлял контактов с США ни напрямую, ни через посредников. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«Никакой, как прямой, так и при посредничестве связи с Трампом нет. Трамп после того, как услышал, что (иранскими. — Прим. Ред.) целями станут все электростанции (на Ближнем Востоке. — Прим. Ред.) отступил», — высказался источник агентства Fars.

Позднее агентство привело позицию еще одного источника, согласно которой с начала обострения конфликта Иран получал сообщения через посредников. В ответ Тегеран обозначил намерение продолжать оборонительные действия до достижения уровня сдерживания, который сочтет достаточным.

Собеседник также отметил, что усиление военной риторики и демонстрация готовности к ответным действиям сделали угрозы Ирана более убедительными, что, по его оценке, повлияло на корректировку планов США. Отсрочку ударов он охарактеризовал как признак сохранения у Вашингтона намерений продолжить давление.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что в последние два дня между сторонами прошли «позитивные и продуктивные» переговоры. Он также отметил, что распорядился отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

Тема:
Война Израиля и Ирана
