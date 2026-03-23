Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей

Цель — отрезать юг страны от остальной ее части.

Прямо сейчас передают наши коллеги с ливано-израильской границы. Тель-Авив фактически открыл там второй фронт, начав наземную операцию. Ее главная цель сейчас — это отрезать юг соседней страны от остальной ее части, чтобы перекрыть подкрепление ливанским военным.

Для этого ЦАХАЛ взрывает мосты и дороги. За тем, что прямо сейчас происходит на приграничных территориях, следит специально для «Известий» корреспондент телеканала «Аль-Маядин» — Али Ахмар.

Израиль сейчас обстреливает район и дорогу возле моста Касмия, который они вчера обстреляли серией снарядов, полностью разрушив его. Удары наносят по месту, где находится большое количество мирных жителей, журналистов, бригад скорой помощи и сотрудников электроэнергетической компании, которые в настоящее время работают над ремонтом опоры линии электропередачи в этом районе после отключения электроэнергии, что затронуло несколько городов и деревень.

Мы видим, что мост теперь полностью разрушен. Несколько минут назад израильские военные самолеты нанесли авиаудар по этому району.

«Отходим, отходим! Думаю, сейчас стоит отойти отсюда», — говорит журналист.

Это новая атака, свидетелями которой мы стали в прямом эфире, в присутствии журналистов. Речь идет о серии операций.

Мы говорим о том, как Израиль посредством этих атак стремится к созданию определенного имиджа. Он хочет добиться успеха, создавая впечатление, будто целенаправленно атакует, контролирует ситуацию и наносит удары именно по ливанской инфраструктуре.

24 мар
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
24 мар
Трамп заявил о высоких шансах на сделку США с Ираном
23 мар
Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
23 мар
«Серьезная смена режима»: Дональд Трамп заговорил будущем политической системы Ирана
23 мар
Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
23 мар
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
23 мар
Откуда взялся? Таинственный объект над Израилем вызвал эффект северного сияния
23 мар
Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
23 мар
Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
23 мар
США приостановят удары по энергетическим объектам Ирана на пять дней
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео