Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
Цель — отрезать юг страны от остальной ее части.
Фото, видео: Reuters/Yara Nardi; 5-tv.ru
Прямо сейчас передают наши коллеги с ливано-израильской границы. Тель-Авив фактически открыл там второй фронт, начав наземную операцию. Ее главная цель сейчас — это отрезать юг соседней страны от остальной ее части, чтобы перекрыть подкрепление ливанским военным.
Для этого ЦАХАЛ взрывает мосты и дороги. За тем, что прямо сейчас происходит на приграничных территориях, следит специально для «Известий» корреспондент телеканала «Аль-Маядин» — Али Ахмар.
Израиль сейчас обстреливает район и дорогу возле моста Касмия, который они вчера обстреляли серией снарядов, полностью разрушив его. Удары наносят по месту, где находится большое количество мирных жителей, журналистов, бригад скорой помощи и сотрудников электроэнергетической компании, которые в настоящее время работают над ремонтом опоры линии электропередачи в этом районе после отключения электроэнергии, что затронуло несколько городов и деревень.
Мы видим, что мост теперь полностью разрушен. Несколько минут назад израильские военные самолеты нанесли авиаудар по этому району.
«Отходим, отходим! Думаю, сейчас стоит отойти отсюда», — говорит журналист.
Это новая атака, свидетелями которой мы стали в прямом эфире, в присутствии журналистов. Речь идет о серии операций.
Мы говорим о том, как Израиль посредством этих атак стремится к созданию определенного имиджа. Он хочет добиться успеха, создавая впечатление, будто целенаправленно атакует, контролирует ситуацию и наносит удары именно по ливанской инфраструктуре.
