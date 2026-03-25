Посол Израиля в РФ: Тель-Авив готов применить любые меры против Ирана

Израилю нужно рассматривать весь комплекс средств для достижения своих целей в отношении Ирана. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол Израиля в России Одед Йосеф.

Дипломат отметил, что, несмотря на ослабление возможностей Тегерана по ряду направлений, с его стороны по-прежнему сохраняется угроза. Для ее полного устранения нужно задействовать все доступные меры, включая военные, подчеркнул он.

«Мы предпримем любые действия, необходимые для борьбы с военной инфраструктурой, которую создал Иран, чтобы приблизиться к цели: гарантировать, что он не будет представлять угрозы региону, Израилю и глобальной безопасности в целом», — добавил Йосеф.

Глава дипмиссии также обвинил исламскую республику в прямых намеренных атаках на гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Израиле и странах Ближнего Востока. По его словам, Тегеран таким способом пытается дестабилизировать безопасность и экономику региона.

Кроме того, посол считает, что Иран десятилетиями создавал видимость переговорного процесса по вопросам своей ядерной программы и военной инфраструктуры, используя диалог с США для того, чтобы «потянуть время» и дезинформировать мировую общественность.

