Посол Израиля в РФ: Тель-Авив готов применить любые меры против Ирана
Дипломат обвинил Тегеран в попытках дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh
Израилю нужно рассматривать весь комплекс средств для достижения своих целей в отношении Ирана. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол Израиля в России Одед Йосеф.
Дипломат отметил, что, несмотря на ослабление возможностей Тегерана по ряду направлений, с его стороны по-прежнему сохраняется угроза. Для ее полного устранения нужно задействовать все доступные меры, включая военные, подчеркнул он.
«Мы предпримем любые действия, необходимые для борьбы с военной инфраструктурой, которую создал Иран, чтобы приблизиться к цели: гарантировать, что он не будет представлять угрозы региону, Израилю и глобальной безопасности в целом», — добавил Йосеф.
Глава дипмиссии также обвинил исламскую республику в прямых намеренных атаках на гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Израиле и странах Ближнего Востока. По его словам, Тегеран таким способом пытается дестабилизировать безопасность и экономику региона.
Кроме того, посол считает, что Иран десятилетиями создавал видимость переговорного процесса по вопросам своей ядерной программы и военной инфраструктуры, используя диалог с США для того, чтобы «потянуть время» и дезинформировать мировую общественность.
