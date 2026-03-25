Иранская сторона «потроллила» Трампа в соцсетях после слов об Ормузском проливе
Публикации вызвали широкий резонанс в медийном пространстве.
Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru
В Иране пошутили над Трампом в соцсетях после слов об Ормузском проливе
В потоке громких и странных заявлений заслуживает внимание информационная война, которую ведет Иран.
Накануне, в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что он будет управлять Ормузским проливом вместе с аятоллой, был опубликован вот такой снимок, где рядом с водителем — маленький детский руль. А сегодня посольство Ирана в Южной Африке выкладывает переписку американского президента, который общается с самим собой, а думает, что с иранцами.
Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о проведении США переговоров с «правильными людьми» из Ирана. По словам американского лидера, диалог ведется с «нужными людьми», которые демонстрируют высокую готовность к договоренностям. Он также отметил, что Иран стремится к урегулированию ситуации.
В то же время власти Тегерана отвергли эту информацию. Там заявили, что ни прямых, ни косвенных контактов с Вашингтоном нет.
- 26 мар
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
- 25 мар
- Два сценария для Ближнего Востока: какое будущее ждет Иран, Израиль и США
- 25 мар
- Все по пунктам: в США разработали план для завершения войны с Ираном
- 25 мар
- «Они так сильно хотят этой сделки»: ждать ли переговоров Ирана и США
- 25 мар
- Иран: в ООН должны осудить агрессию Израиля и США
- 25 мар
- Посол Израиля в РФ: Тель-Авив готов применить любые меры против Ирана
- 24 мар
- Иран не спит: военный эксперт оценил вероятность удара ракет Тегерана по Лондону
- 24 мар
- Трамп сообщил о проведении США переговоров с «правильными людьми» из Ирана
- 24 мар
- «Неадекватно реагирует»: Лавров осудил позицию МАГАТЭ по Ближнему Востоку
- 24 мар
- Арабские страны взвешивают риски: политолог о последствиях войны с Ираном
Читайте также
