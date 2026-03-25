Иранская сторона «потроллила» Трампа в соцсетях после слов об Ормузском проливе

В Иране пошутили над Трампом в соцсетях после слов об Ормузском проливе

В потоке громких и странных заявлений заслуживает внимание информационная война, которую ведет Иран.

Накануне, в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что он будет управлять Ормузским проливом вместе с аятоллой, был опубликован вот такой снимок, где рядом с водителем — маленький детский руль. А сегодня посольство Ирана в Южной Африке выкладывает переписку американского президента, который общается с самим собой, а думает, что с иранцами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о проведении США переговоров с «правильными людьми» из Ирана. По словам американского лидера, диалог ведется с «нужными людьми», которые демонстрируют высокую готовность к договоренностям. Он также отметил, что Иран стремится к урегулированию ситуации.

В то же время власти Тегерана отвергли эту информацию. Там заявили, что ни прямых, ни косвенных контактов с Вашингтоном нет.

