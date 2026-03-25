В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН

Иран ожидает от членов Совета Безопасности (СБ) ООН «твердой позиции», которая бы осуждала военные действия США и Израиля в отношении исламской республики. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в ходе телефонной беседы со своим китайским коллегой Ван И.

Согласно его словам, Тегеран особенно ожидает такой реакции со стороны Китая и России. Арагчи подчеркнул, что страны должны осудить происходящую американо-израильскую агрессию против Ирана.

Также министр иностранных дел исламской республики раскритиковал действия некоторых стран, включая США, в СБ ООН. По его мнению, Совет Безопасности проигнорировал агрессию Вашингтона и Тель-Авива и обвинил Тегеран.

Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении Вашингтоном переговоров с «правильными людьми» из Ирана, которые якобы заинтересованы в заключении соглашения.

По словам американского лидера, они демонстрируют высокую готовность к договоренностям. В свою очередь, Иран стремится к урегулированию ситуации.

Несмотря на это, Иран продолжит боевые действия против США и Израиля, пока не произойдет полная отмена всех экономических ограничений. По словам военного советника верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи Мохсена Резаи, Тегеран не начнет обсуждения прекращения конфликта без выплаты компенсаций за нанесенный ущерб.

