Взрывы в Тегеране: американо-израильские силы ударили по жилым кварталам и школе

Эфирная новость 109 0

Другие города Ирана также подверглись атакам.

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripou; 5-tv.ru

Тема:
Серия мощных взрывов прогремела в Тегеране. Израиль заявил, что целью ударов был главный штаб Корпуса стражей исламской революции. Но несколько ракет поразили густонаселенные жилые кварталы и школу. Число погибших и раненых продолжает расти.

Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших. Эксклюзивные кадры специально для «Известий» — у корреспондента в Тегеране Насера Ашкери.

Мы в одном из районов центральной части Тегерана. Он подвергся атаке со стороны американо-израильских истребителей. Например, этот дом вместе с его жильцами — если вы посмотрите, все здание уничтожено. И вокруг этого дома тоже полно таких же других с их жителями.

«Моя тетя со своей семьей и зятем жили здесь. Дочь моей тети вместе с мужем убиты, но сама тетя сейчас ранена, ее перевезли в больницу. Надеюсь, она выживет», — рассказывает мужчина.

Здесь были жилые районы, которые подверглись прямому нападению американцев, но в собственных СМИ они заявляют, что атакуют военные объекты. Здесь не нужны никакие объяснения — кадры ясно показывают ситуацию, и словам порой просто не хватает силы, чтобы описать всю тяжесть этого преступления.

«Моя мать и сестра были дома. Спасательные службы перевезли их в больницу», — говорит еще один житель.

Мы приехали в другой район Тегерана, к школе, которая попала под бомбы Израиля и Америки. Здесь написано: «Добро пожаловать на Остров радости». И это тот самый «остров радости», который Трамп создал для наших учеников и детей с помощью американских бомб. Еще несколько дней назад здесь дети учились, а сейчас все засыпано землей и битым стеклом. Повсюду следы от бомб и ракет.

Здесь еще один объект, пораженный бомбой. Этот жилой дом в центре Тегерана оказался полностью разрушен. Здесь до сих пор работают спасатели. Они ищут возможных пострадавших.

«Мой сын был в своей спальне, а я читала Коран. В одно мгновение все вокруг полностью рухнуло», — рассказала местная жительница.

Этот район и другие районы Тегерана, а также остальные города Ирана подвергаются атакам со стороны американо-израильского врага в разное время суток, днем и ночью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
25 мар
В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН
25 мар
Посол Израиля в РФ: Тель-Авив готов применить любые меры против Ирана
24 мар
Иран не спит: военный эксперт оценил вероятность удара ракет Тегерана по Лондону
24 мар
Трамп сообщил о проведении США переговоров с «правильными людьми» из Ирана
24 мар
«Неадекватно реагирует»: Лавров осудил позицию МАГАТЭ по Ближнему Востоку
24 мар
Арабские страны взвешивают риски: политолог о последствиях войны с Ираном
24 мар
Отвлекающий маневр? Зачем Трампу история о якобы переговорах с Ираном
24 мар
В Иране назвали условия для завершения конфликта с США
24 мар
Число участников митингов в поддержку КСИР в Иране растет
24 мар
США назвали возможную дату завершения конфликта в Иране
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России
4:35
В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН
4:24
Метеор озарил небо США и Канады

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео