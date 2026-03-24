Взрывы в Тегеране: американо-израильские силы ударили по жилым кварталам и школе
Другие города Ирана также подверглись атакам.
Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripou; 5-tv.ru
Серия мощных взрывов прогремела в Тегеране. Израиль заявил, что целью ударов был главный штаб Корпуса стражей исламской революции. Но несколько ракет поразили густонаселенные жилые кварталы и школу. Число погибших и раненых продолжает расти.
Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших. Эксклюзивные кадры специально для «Известий» — у корреспондента в Тегеране Насера Ашкери.
Мы в одном из районов центральной части Тегерана. Он подвергся атаке со стороны американо-израильских истребителей. Например, этот дом вместе с его жильцами — если вы посмотрите, все здание уничтожено. И вокруг этого дома тоже полно таких же других с их жителями.
«Моя тетя со своей семьей и зятем жили здесь. Дочь моей тети вместе с мужем убиты, но сама тетя сейчас ранена, ее перевезли в больницу. Надеюсь, она выживет», — рассказывает мужчина.
Здесь были жилые районы, которые подверглись прямому нападению американцев, но в собственных СМИ они заявляют, что атакуют военные объекты. Здесь не нужны никакие объяснения — кадры ясно показывают ситуацию, и словам порой просто не хватает силы, чтобы описать всю тяжесть этого преступления.
«Моя мать и сестра были дома. Спасательные службы перевезли их в больницу», — говорит еще один житель.
Мы приехали в другой район Тегерана, к школе, которая попала под бомбы Израиля и Америки. Здесь написано: «Добро пожаловать на Остров радости». И это тот самый «остров радости», который Трамп создал для наших учеников и детей с помощью американских бомб. Еще несколько дней назад здесь дети учились, а сейчас все засыпано землей и битым стеклом. Повсюду следы от бомб и ракет.
Здесь еще один объект, пораженный бомбой. Этот жилой дом в центре Тегерана оказался полностью разрушен. Здесь до сих пор работают спасатели. Они ищут возможных пострадавших.
«Мой сын был в своей спальне, а я читала Коран. В одно мгновение все вокруг полностью рухнуло», — рассказала местная жительница.
Этот район и другие районы Тегерана, а также остальные города Ирана подвергаются атакам со стороны американо-израильского врага в разное время суток, днем и ночью.
