Ливан лишился почти всех стратегически важных мостов

Эфирная новость 115 0

Под контролем ЦАХАЛ — уже около 10% территории страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ali Hashisho; 5-tv.ru

Тема:
Удары, вероятно, стали ответом на атаку по иранской атомной электростанции «Бушер», где работают российские специалисты. И если бы снаряд угодил в критически важные объекты, это могло привести к катастрофе для Ближнего Востока.

Все это — на фоне пятидневного моратория на удары, который объявил Трамп. Пока американское руководство говорит о паузе, в сторону Ирана и Ливана летят ракеты. Израиль, тем временем, активнее переходит к наземной фазе операции. Под контролем ЦАХАЛ — уже около 10% ливанской земли. Страна лишилась почти всех стратегически важных мостов. Масштабные разрушения от воздушных атак Тель-Авива — в эксклюзивных материалах корреспондентов «Известий»: Насера Ашкери — из Ирана, и Мохаммеда Сахили — из Ливана.

«Мы добрались до района Вади-эд-Даллафа, а именно до моста эд-Даллафа. Израильская армия, используя боевые самолеты, нанесла удар по этому месту ранним вечером. Именно здесь сходится вся дорожная сеть, ведущая из Западной Бекаа. Главные три магистрали идут из Центральной Бекаа в Западную Бекаа, и вся эта сеть дорог ведет именно к этому мосту. Нанеся удар по этому мосту, израильская армия перерезала один из основных маршрутов, идущих с севера на юг вдоль реки Литани», — передает корреспондент.

На кадрах видно, что у этого подвесного моста полностью разрушены опоры подвески. Таким образом, операция, в рамках которой израильская армия планировала перерезать все мосты, соединяющие северную и южную части реки Литани, была завершена вместе с ударом по этому мосту.

Мы в одном из районов центральной части Тегерана. Он подвергся атаке со стороны американо-израильских истребителей.

«Моя тетя со своей семьей и зятем жили здесь. Дочь моей тети вместе с мужем убиты, но сама тетя сейчас ранена, ее перевезли в больницу», — рассказывает мужчина.

Здесь были жилые районы, которые подверглись прямому нападению американцев, но в собственных СМИ они заявляют, что атакуют военные объекты.

«Моя мать и сестра были дома. Спасательные службы перевезли их в больницу», — говорит еще один житель.

Здесь еще один объект, пораженный бомбой. Этот жилой дом в центре Тегерана оказался полностью разрушен. Здесь до сих пор работают спасатели. Они ищут возможных пострадавших.

«Мой сын был в своей спальне, а я читала Коран. В одно мгновение все вокруг полностью рухнуло», — рассказала местная жительница.

Этот район и другие районы Тегерана, а также остальные города Ирана подвергаются атакам со стороны американо-израильского врага в разное время суток, днем и ночью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

