«Они умоляют»: Трамп заявил о стремлении Ирана к сделке с США
Ситуация развивается быстрее, чем ожидалось, поскольку изначально на операцию отводилось до шести недель.
Фото: Reuters/Dado Ruvic
Представители Ирана проявляют активную заинтересованность в заключении соглашения с Вашингтоном. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на заседании в Белом доме.
По словам американского лидера, иранская сторона добивается сделки, однако сам он сомневается в возможности достижения окончательного соглашения.
«Они умоляют заключить сделку. Да, они снова в деле. И любой, кто видел, что там происходит, поймет, почему они хотят заключить сделку», — сказал американский лидер.
Трамп также отметил, что развитие ситуации происходит быстрее, чем ожидалось, поскольку изначально на операцию отводилось до шести недель, но процесс идет с опережением графика.
Как писал ранее 5-tv.ru, одновременно с этим глава Белого дома раскритиковал НАТО. Трамп заявил, что альянс не предпринял активных действий в сложившейся ситуации.
До этого The New York Times сообщила, что США передали Тегерану через посредничество Пакистана мирный план из 15 пунктов. В документе поднимались вопросы ядерной и ракетной программ, а также свободы судоходства.
В свою очередь, агентство Tasnim заявляло, что Иран направил официальный ответ и ожидает реакции Вашингтона. Среди условий Тегерана — прекращение военных действий, предоставление гарантий безопасности и выплата компенсаций.
Конфликт на Ближнем Востоке
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после того, как США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Удары по военным и гражданским объектам привели к многочисленным жертвам, в том числе представителей руководства страны и мирных жителей. В ответ Иран атаковал израильские города и американские базы в регионе, что вызвало дальнейшую эскалацию и закрытие воздушного пространства рядом государств.
- 27 мар
- Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
- 26 мар
- Просчитался? Трамп оценил последствия военной операции США против Ирана
- 26 мар
- Иран направил официальный ответ на мирный план США и ожидает реакции
- 26 мар
- Уиткофф: план США по урегулированию конфликта принесет пользу для всего Ближнего Востока
- 26 мар
- Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
- 26 мар
- Трамп: США ничего не нужно от НАТО
- 26 мар
- «Враги извлекут урок»: Иран намерен диктовать свои условия на Ближнем Востоке
- 26 мар
- Погиб командующий ВМС КСИР после удара Израиля по югу Ирана
- 26 мар
- Американцы спрогнозировали продолжительность войны в Иране
- 26 мар
- «Нас обманули дважды»: почему Иран отказывается от переговоров с США
