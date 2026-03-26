«Они умоляют»: Трамп заявил о стремлении Ирана к сделке с США

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Ситуация развивается быстрее, чем ожидалось, поскольку изначально на операцию отводилось до шести недель.

Стремится ли Иран заключить сделку с США

Фото: Reuters/Dado Ruvic

Война Израиля и Ирана

Трамп: Иран умоляет США о заключении сделки

Представители Ирана проявляют активную заинтересованность в заключении соглашения с Вашингтоном. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на заседании в Белом доме.

По словам американского лидера, иранская сторона добивается сделки, однако сам он сомневается в возможности достижения окончательного соглашения.

«Они умоляют заключить сделку. Да, они снова в деле. И любой, кто видел, что там происходит, поймет, почему они хотят заключить сделку», — сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что развитие ситуации происходит быстрее, чем ожидалось, поскольку изначально на операцию отводилось до шести недель, но процесс идет с опережением графика.

Как писал ранее 5-tv.ru, одновременно с этим глава Белого дома раскритиковал НАТО. Трамп заявил, что альянс не предпринял активных действий в сложившейся ситуации.

До этого The New York Times сообщила, что США передали Тегерану через посредничество Пакистана мирный план из 15 пунктов. В документе поднимались вопросы ядерной и ракетной программ, а также свободы судоходства.

В свою очередь, агентство Tasnim заявляло, что Иран направил официальный ответ и ожидает реакции Вашингтона. Среди условий Тегерана — прекращение военных действий, предоставление гарантий безопасности и выплата компенсаций.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после того, как США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Удары по военным и гражданским объектам привели к многочисленным жертвам, в том числе представителей руководства страны и мирных жителей. В ответ Иран атаковал израильские города и американские базы в регионе, что вызвало дальнейшую эскалацию и закрытие воздушного пространства рядом государств.

