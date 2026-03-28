Стив Уиткофф анонсировал возможные переговоры с Ираном на этой неделе

Уиткофф: Мы надеемся на начало переговоров с Ираном на этой неделе

Есть вероятность, что переговоры между США и Ираном начнутся уже на этой неделе. Об этом на форуме в Майами сообщил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«Мы думаем, что на этой неделе состоятся встречи. Мы, безусловно, надеемся на это», — сказал он.

Прежде официальный представитель иранского центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари подчеркивал — исламская республика будет вести переговоры со Штатами только по собственной инициативе. Он также утверждал, что Тегеран не пойдет на диалог с теми, кто придерживается нынешней политики.

Американская сторона в свою очередь передала Ирану предложение по урегулированию, состоящее из 15 пунктов, касающееся ключевых вопросов региональной безопасности, ракетной, ядерной программ Тегерана, Ормузского пролива. Как накануне заявлял Уиткофф, посредником был выбран Пакистан. Спецпосланник уточнял, что Вашингтон видит признаки заинтересованности Тегерана в сделке.

Уиткофф также утверждал, что зарождающийся переговорный процесс может оказаться успешным. Нужно только, чтобы иранцы осознали факт «отсутствия хороших альтернатив». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь поручил экс-министру стратегического планирования страны Рону Дермеру следить за возможными переговорами США и Ирана, чтобы предупредить принятие условий, которые не подойдут Тель-Авиву.

Операция США и Израиля «Эпическая ярость» против Ирана началась 28 февраля. В результате атаки были убиты представители высшего руководства исламской республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи и несколько членов его семьи. Удар по школе для девочек в городе Минабе повлек гибель более чем 150 детей. Ответными ударами Тегеран поражает объекты на территории Израиля и военные базы Штатов на Ближнем Востоке — в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке.

