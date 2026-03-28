В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил в Дубае склад украинских противодронных систем, где находился 21 гражданин Украины. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, его слова передает иранская гостелерадиокомпания.

«Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», — сказано в заявлении.

О судьбе украинцев еще неизвестно.

Эскалация на Ближнем Востоке

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

