«Пытаются заставить замолчать»: МИД Ирана осудил Израиль за убийство журналистов

Министр Аракчи: Израиль намеренно убил журналистов на юге Ливана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи осудил Израиль за убийство трех журналистов на юге Ливана. Об этом он написал в Telegram-канале.

Глава дипломатического ведомства призвал международное сообщество лучше защищать работников средств массовой информации.

«Решительно осуждая это преступление и подчеркивая необходимость эффективных действий<…> Я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших и их коллегам», — написал он.

Также Аракчи заявил, что убийство было преднамеренным — по его словам, Тель-Авив пытается «заставить замолчать тех, кто говорит правду».

Ранее МИД России также назвало ракетный удар Израиля по машине с тремя работниками СМИ на юге Ливана тяжким преступлением.

Об атаке, лишившей жизни троих журналистов, стало известно 28 марта. Среди погибших оказалась сотрудница издания Al Mayadeen, журналистка Фатима Фтуни, также работавшая с 5-tv.ru. С ней погибли фотограф Мухаммад Фтуни и корреспондент Al Manar Али Шуайба.

