«Не будет нормального союза»: Хегсет назвал сроки решения Трампа по будущему НАТО
Позиция Вашингтона определится с учетом поведения союзников по альянсу, часть которых отказалась помочь США в ходе ближневосточного кризиса.
Министр войны Хегсет: Трамп определит роль США в НАТО после конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейшем формате участия страны в НАТО после завершения конфликта с Ираном. Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга.
По его словам, позицию Вашингтона определят с учетом поведения союзников по альянсу, часть которых отказалась поддержать США в ходе ближневосточного кризиса. В администрации пояснили, что полноценный союз невозможен, если отдельные страны не готовы оказывать помощь в критический момент. Окончательное решение, как будет выглядеть альянс после завершения конфликта, Трамп примет лично.
Также в Пентагоне выразили разочарование из-за реакции европейских партнеров. Как отметил Хегсет, ситуация на Ближнем Востоке наглядно показала, какие государства действительно готовы поддерживать Соединенные Штаты. По его оценке, на запросы о содействии, в том числе использование баз и воздушного пространства, Вашингтон нередко получал уклончивые ответы, которые сопровождались сомнениями и дополнительными условиями.
Хегсет поддержал позицию американского лидера. Он подчеркнул, что говорить о сильном военном союзе сложно, пока его участники не демонстрируют готовность к взаимной поддержке.
«Президент указывает на то, что у вас не будет нормального союза, если есть страны, которые не желают поддерживать вас, когда вы в этом нуждаетесь», — сказал он.
Эксперты связали подобные заявления с давними разногласиями внутри НАТО, а также расхождениями во мнениях по поводу уровня военных расходов европейских стран и роли альянса как системы коллективной безопасности. В Вашингтоне все чаще заявляли, что союз не должен работать по принципу односторонних обязательств.
До этого государственный секретарь США Марко Рубио указывал, что пересмотр отношений с членами НАТО связан с отказом ряда стран, в том числе Испании и Франции, предоставить инфраструктуру для проведения операции против Ирана.
Ранее 5-tv.ru писал, что США намерены парализовать работу НАТО из-за споров по Ирану.
