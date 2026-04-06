Работа на острове Харк продолжается: как Иран контролирует ключевой нефтяной хаб

Дональд Трамп верит в то, что именно сегодня есть возможность заключить сделку с властями Ирана. Слова американского президента цитируют крупнейшие западные агентства. Тем временем, чуть больше суток остается до истечения срока ультиматума, который выдвинул хозяин Белого дома в соцсетях. Он требует открыть Ормузский пролив. Иранские посольства на это ответили с иронией. Дипломаты сказали, что «потеряли ключи от пролива», и вообще, пройти по нему могут только друзья.

Что сейчас происходит на одной из важнейших транспортных артерий мира — увидел корреспондент «Известий» Насер Ашкери. Он единственный, кому удалось добраться в ту часть пролива, которую тщательно охраняют иранские военные.

Это Персидский залив, район Ормузского пролива. Мы остановились здесь. И прямо сейчас корабли, которые вы видите за моей спиной, ожидают прохода по этому торговому пути. Они ждут, когда Иран даст разрешение, учитывая, что в проливе теперь установлены новые правила. И Тегеран выполняет их, несмотря на все давление, которое оказывают на него Израиль и США, и вопреки новым бомбардировкам с их стороны.

Мы видим, что армия Исламской Республики полностью контролирует ситуацию в этой акватории, в полной мере реализуя свою политику. Вы можете сами увидеть сожженные и уничтоженные танкеры. Вот это судно, вероятно, не подчинилось требованиям, которые установлены в Ормузском проливе на время войны. Для Ирана важно, чтобы враждебные страны и те, кто поддерживает этот конфликт, ни при каких обстоятельствах не смогли пройти через этот транспортный коридор.

За моей спиной находится остров Харк, ключевой нефтяной хаб Ирана. Деятельность на этом острове продолжается, но из соображений безопасности подойти ближе невозможно.

Должен сказать, что в водах Персидского залива необходимо соблюдать определенные правила и регламенты. Рыбаки на иранском побережье по-прежнему могут заниматься рыболовством. Но, конечно, соблюдая расстояние от берега — установленное профильными ведомствами и армией. А большие суда, которые движутся по этим водам, делают это исключительно с разрешения высшего руководства Исламской Республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.