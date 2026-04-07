«Бесстыдно и нагло»: в Иране отреагировали на желание Трампа уничтожить страну

|
Мария Гоманюк
Постоянный представитель государства при ООН назвал угрозы со стороны американского лидера недопустимыми.

Фото: Reuters/Brendan McDermid

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Постпред Ирана при ООН Иравани: желание Трампа уничтожить Иран прискорбно

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани резко раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по стране. С этим он выступил на заседании ООН, трансляцию опубликовали на сайте организации.

Политик назвал подобные угрозы со стороны американского лидера недопустимыми.

«Прискорбно, что на глазах у всего международного сообщества президент Соединенных Штатов бесстыдно и нагло угрожает уничтожить всю гражданскую инфраструктуру Ирана, включая мосты, электростанции и энергетические объекты», — сказал он.

Обострение ситуации происходит на фоне жестких заявлений Вашингтона. Так, до этого Трамп предупреждал о возможных ударах по Ирану, если не будет достигнуто соглашение и не произойдет разблокировка Ормузского пролива. Срок ультиматума, выдвинутого американской стороной, истекает 7 апреля в 20:00 по времени Вашингтона (в 3:00 по московскому времени 8 апреля. — Прим. ред.). Дальнейшее развитие событий зависит от решений обеих стран.

При этом иранские власти, как писал 5-tv.ru, объявили о прекращении всех контактов с США, в том числе непрямых переговоров. В свою очередь военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по транспортной инфраструктуре Ирана.

К тому же в Иране начались массовые акции. Жители страны выстраиваются в «живые цепи» у объектов инфраструктуры, которые могут стать целями атак. Такие акции прошли в разных регионах, в том числе у электростанций и крупных городских объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

