Стало известно, где пройдут переговоры США и Ирана
Встреча состоится в течение ближайших 15 дней.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Тегеране заявили, что первые переговоры с американской стороной состоятся в Исламабаде, сообщает Axios.
Встреча состоится самое большее в течение 15 дней. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана
Ранее Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил президента США Дональда Трампа продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном еще на две недели. Исламабад призвал всех участников конфликта соблюдать режим ненападения.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что приостановит удары по исламской республике на две недели. Президент отметил, что это будет двустороннее прекращение огня и подчеркнул, что США получили предложение из десяти пунктов от Тегерана, которое считают рабочей основой для переговоров.
При этом, как сообщалось ранее, объявление о прекращении огня не касается Ливана. При этом Белый дом заявил о готовности Тель-Авива присоединится к прекращению огня с Ираном.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 апр
- Белый дом заявил о готовности Израиля присоединиться к прекращению огня с Ираном
- 8 апр
- «Хорошие новости»: американские СМИ пишут о возможном соглашении между США и Ираном
- 8 апр
- В Иране атакованы нефтехимические и алюминиевый заводы
- 7 апр
- Пакистан призвал Трампа продлить переговоры с Ираном еще на две недели
- 7 апр
- Более 700 школ Ирана подверглись атакам Израиля и США
- 7 апр
- «Бесстыдно и нагло»: в Иране отреагировали на желание Трампа уничтожить страну
- 7 апр
- Люди как щит: в Иране создают «живые цепи» у стратегических объектов
- 7 апр
- Поражены 50 целей: США атаковали иранский остров Харк
- 7 апр
- ВВС Израиля нанесли удары по транспортной инфраструктуре Ирана
- 7 апр
- Вопреки ультиматуму Трампа: Иран прекратил все контакты с США
Читайте также
75%
Нашли ошибку?