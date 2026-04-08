«Это катастрофа»: конгрессмен США об условиях перемирия с Ираном
Он уверен, что стороны просто по-разному интерпретируют пункты сделки.
Фото: Reuters/Dado Ruvic
Условия перемирия США и Ирана — это катастрофа. Такое заявление телеканалу CNN сделал конгрессмен от Республиканской партии Крис Мерфи.
«Кто знает, правда ли все это. Но если, по крайней мере, это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то это катастрофа для всего мира, и просто поразительно, до чего мы дошли, что Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны», — сказал Мерфи.
Конгрессмен в целом сомневается в том, что известные общественности условия перемирия являются подлинными. Также он уверен, что Соединенные Штаты и исламская республика по-разному интерпретируют пункты сделки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что первые переговоры с американской стороной состоятся в Исламабаде. Встреча пройдет в ближайшие 15 дней.
Также писал о том, что бывший морской пехотинец США, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер назвал войну с Ираном унижением для Соединенных Штатов.
