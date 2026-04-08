С Тегераном лучше не шутить: итоги 39 дней войны в Иране

Главными целями американо-израильских ударов стали крупнейшие промышленные районы Ирана. Задачей коалиции было сравнять с землей предприятия по переработке углеводородов, которые приносят экономике исламской республики основной доход.

В одном из таких районов, который серьезно пострадал от бомбардировок, побывал корреспондент Насер Ашкери. Эти кадры он снял эксклюзивно для «Известий».

Мы находимся в Ассалуйе — стратегически важном портовом городе на юге Ирана. Он является одним из экономических и энергетических центров исламской республики. Именно здесь находится береговая база для обслуживания газового месторождения «Южный Парс». С первых дней войны это место подвергалось постоянным ракетным ударам.

Главной целью стали расположенные здесь нефтехимические заводы, которые были в списках важнейших для страны. К сожалению, эти невоенные объекты США определили как свои законные цели. Последний удар был нанесен накануне. Его последствия устраняют до сих пор.

«Силы гражданской обороны отреагировали молниеносно и смогли отразить атаку. Это позволило минимизировать последствия и стабилизировать обстановку. К счастью, возгорание было очень быстро локализовано», — рассказал губернатор Ассалуйе Эскандар Пасалар.

Иран получает значительную часть своих доходов через нефтехимическую отрасль, сотрудничая с международными компаниями со всего региона. Вашингтон и Тель-Авив решили использовать это как инструмент, чтобы обрушить экономику исламской республики. Но сделать этого не удалось. Иран нельзя назвать беззащитным государством.

Он способен постоять за себя. Пусть ответные атаки по энергетической инфраструктуре в Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах теперь служат напоминанием о том, что иранский народ не сломить.

«Политическая система исламской республики не завязана на какого-либо одного руководителя. Когда верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи был убит, народ сплотился. Яркий пример — сунниты и шииты действуют вместе», — добавил Эскандар Пасалар.

За 39 дней войны Тегеран доказал: лучше с ним не шутить.

