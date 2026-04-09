«Марионеточное государства»: Карлсон осудил неспособность США контролировать Израиль
Журналист заявил, что Тель-Авив втянул Вашингтон в неудачную войну с Ираном.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Американский журналист Такер Карлсон подверг сомнению внешнеполитическую логику Вашингтона, который, по его словам, идет на поводу у Израиля. Об этом он написал в соцсети X.
«Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство <…> Израиль? Почему это — то единственное, что никогда не рассматривается?», — вопрошает Карлсон.
По мнению журналиста, именно Тель-Авив настоял на участии американских вооруженных сил в конфликте. Операция провалилась, и теперь США не в силах выйти из противостояния с Ираном. Карлсон добавил, что каждый американец имеет право знать, почему у Израиля такое огромное влияние на Вашингтон.
Ранее бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что соглашение о прекращении огня угрожает безопасности правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Эксперт назвал перемирие полным отказом Вашингтона от Тель-Авива, подчеркнув, что Иран не станет мириться с еврейским государством, пока оно не прекратит операции против Ливана и не изменит отношение к палестинцам.
Ранее 5-tv.ru писал, что Такер Карлсон подытожил результаты конфликта США и Ирана — он считает, что его страна проиграла войну.
