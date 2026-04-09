«Марионеточное государства»: Карлсон осудил неспособность США контролировать Израиль

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Журналист заявил, что Тель-Авив втянул Вашингтон в неудачную войну с Ираном.

США не могут взять под контроль Израиль

Такер Карлсон считает, что США не могут взять под контроль Израиль

Американский журналист Такер Карлсон подверг сомнению внешнеполитическую логику Вашингтона, который, по его словам, идет на поводу у Израиля. Об этом он написал в соцсети X.

«Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство <…> Израиль? Почему это — то единственное, что никогда не рассматривается?», — вопрошает Карлсон.

По мнению журналиста, именно Тель-Авив настоял на участии американских вооруженных сил в конфликте. Операция провалилась, и теперь США не в силах выйти из противостояния с Ираном. Карлсон добавил, что каждый американец имеет право знать, почему у Израиля такое огромное влияние на Вашингтон.

Ранее бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что соглашение о прекращении огня угрожает безопасности правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Эксперт назвал перемирие полным отказом Вашингтона от Тель-Авива, подчеркнув, что Иран не станет мириться с еврейским государством, пока оно не прекратит операции против Ливана и не изменит отношение к палестинцам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Такер Карлсон подытожил результаты конфликта США и Ирана — он считает, что его страна проиграла войну.

Война в Иране
