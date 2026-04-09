Иран потребовал от США и Израиля компенсацию за нанесенный ущерб
Власти исламской республики также намерены взыскать выплаты за раненых во время войны.
Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Shaati
Иран намерен взыскать с Израиля и США компенсацию за ущерб, причиненный в ходе военных операций. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, передает агентство IRNA.
«Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый нанесенный ущерб и возмещение за раненых в этой войне», — сказал он.
Также Иран анонсировал изменения в работе стратегически важного Ормузского пролива — контроль над ним планируется вывести на новый уровень. При этом руководство страны рассматривает весь «фронт сопротивления» как единую силу в отстаивании интересов республики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели. При этом американский лидер отметил, что прекращение огня должно быть двухсторонним. Позже его поддержал и Израиль.
Однако условием перемирия было то, чтобы исламская республика немедленно открыла Ормузский пролив, на что Иран дал согласие.
