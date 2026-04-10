«Думаю, они будут положительными»: Вэнс о переговорах с Ираном
Консультации США и исламской республики пройдут в Пакистане.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на позитивный исход предстоящих переговоров с представителями Ирана, которые должны состояться в Исламабаде. Об этом Вэнс сообщил в беседе с журналистами перед вылетом в Пакистан.
«Мы с нетерпением ждем переговоров. Я думаю, что они будут положительными», — заявил Вэнс.
Предстоящая встреча в Исламабаде стала возможной после того, как в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о достижении важной договоренности с Тегераном. Речь шла о введении режима прекращения огня сроком на две недели.
Одним из ключевых вопросов на встрече может стать ситуация вокруг Ормузского пролива. Он считается стратегически важной транспортной артерией: через него проходит значительная часть мировых поставок нефти. Его работа напрямую влияет на ситуацию на глобальных энергетических рынках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Исламабад готовится к переговорам США и Ирана. В пятницу, 10 апреля, ожидается предварительная сессия переговоров, но окончательные, решающие переговоры пройдут в субботу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?