«Более 550 бомбардировок»: обстановка в нефтяной промзоне острова Харк в Иране

С начала войны США и Израиль бомбили остров Харк боле 550 раз

«Известия» первыми из российских СМИ публикуют последствия ударов по иранскому нефтяному хабу на острове Харк. Специальный корреспондент Насер Ашкери побывал на месте и посетил жилые кварталы нефтяников.

Вокруг местной электростанции зафиксированы множественные взрывы, частично нанесен урон производственному оборудованию. Пресс-секретарь администрации острова Алиреза Дашди сообщил о более чем 550 бомбардировках с начала военной операции США и Израиля. Удары разрушили ангар для вертолетов и пункт диспетчерского управления полетами.

«Несколько взрывов произошло и на территории аэропорта, что фактически сделало его неработоспособным», — добавил Дашди.

Глава пресс-службы подчеркнул, что даже в таких условиях ключевая инфраструктура острова продолжала функционировать. По его словам, сотрудники энергетического предприятия не покидали свои рабочие места даже во время бомбардировок, так как понимали свою ответственность перед соотечественниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.