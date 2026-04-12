Минобороны РФ напомнило, что все группировки ВС РФ соблюдают пасхальное перемирие

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 60 0

Боевики ВСУ, в свою очередь, нарушили его почти две тысячи раз.

Путин приказал соблюдать перемирие в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

В соответствии с приказом президента России все группировки войск в зоне проведения специальной военной операции с 16:00 по московскому времени 11 апреля строго соблюдают режим прекращения огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Российский лидер Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на всех направлениях на 32 часа — до исхода дня 12 апреля. Соответствующие указания получили министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

При этом войскам поручено сохранять полную боевую готовность для немедленного отражения возможных провокаций.

Однако, как сообщили в военном ведомстве, украинская сторона не воспользовалась возможностью для гуманитарной паузы — за период с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военнослужащие, несмотря на агрессивные действия противника, продолжают соблюдать приказ верховного главнокомандующего.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Украина обменялись пленными в формате «175 на 175».

Тема:
Пасха 2026
12 апр
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
12 апр
Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц
12 апр
ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок
12 апр
Кулич с изюмом или цукатами: что о тебе говорит любимая пасхальная начинка
12 апр
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели
12 апр
«Испытание веры»: схождение Благодатного огня стало настоящим чудом в 2026 году
12 апр
Пасхальная благодать остановила самые жестокие конфликты нашего времени
12 апр
Отец Илона Маска посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя
12 апр
В Нижнем Новгороде православные встретили Пасху
12 апр
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Последние новости

10:47
Эррол Маск назвал Россию супердержавой
10:32
Битва за суверенитет — Орбан против Брюсселя и Киева: что решат венгерские выборы для Европы
10:23
В Петербурге стартовали съемки исторической драмы «Отряд 731»
10:12
Минобороны РФ напомнило, что все группировки ВС РФ соблюдают пасхальное перемирие
10:09
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
9:52
Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц

Сейчас читают

«Поехали!» — ровно 65 лет назад начался полет Юрия Гагарина в космос
«Плохая новость»: в США рассказали об итогах переговоров с Ираном в Исламабаде
«Ухаживать за собой»: Бьянка отреагировала на тренд на волосатую мужскую грудь
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео