Москвичам рассказали, когда пройдет первая весенняя гроза
В Центральной России ожидается майская жара.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Позднякова: первая весенняя гроза может пройти в Москве 14 апреля
После волны холодов в Центральную Россию вернется весеннее тепло. Если во вторник в Москве еще ожидаются кратковременные дожди и даже первая гроза, то со среды картина начнет меняться. Синоптики не исключают, что воздух в столице на этой неделе может прогреться до почти летних плюс 17 градусов.
«Температура днем — плюс 10-12. В следующие дни давление будет расти. Поэтому, практически, среда и, можно сказать, до воскресенья, практически, переменная облачность, без осадков. В воскресенье, предварительно, кратковременный дождик даем, но уже ветер восточных до пяти метров в секунду и температурный фон повыше — где-то на градус-два выше нормы», — уточнил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Тепло начинает набирать обороты и в Петербурге. Воздух прогреется, как минимум, до плюс 14 градусов. Даже ночи будут теплыми. Синоптики говорят, что уже в эти выходные наконец-то можно будет сменить резину.
При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила агентству «Москва», что первая весенняя гроза в столице может пройти во вторник, 14 апреля. По словам специалиста, вероятность природного явления составляет более 50%. В городе выпадет около восьми миллиметров осадков.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 апр
- Весна возвращается: какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе
- 10 апр
- Из-за снегопада в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков
- 9 апр
- Долгожданное потепление: когда в Москву вернется весенняя жара
- 8 апр
- «Дождь перейдет в снег»: москвичей предупредили о резком похолодании
- 7 апр
- «Месяц переменчивый»: какой будет погода в Москве с 7 по 12 апреля
- 6 апр
- Прощай, мороз: синоптик назвал дату, когда в Москву вернется весна
- 6 апр
- «Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
- 5 апр
- «Россети» устраняют последствия новой волны непогоды в Дагестане
- 5 апр
- Рано радовались: в Москву вернуться ночные заморозки
- 4 апр
- Из жара в холод: синоптики рассказали о погоде в регионах России в ближайшие дни
Читайте также
81%
Нашли ошибку?