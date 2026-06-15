В Европе объявили о готовности снять санкции с Ирана
Боевые действия на Ближнем Востоке сильно ударили по экономике Старого света.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/Jerzy Dabrowski; 5-tv.ru
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Перемирие на Ближнем Востоке поспешили поприветствовать европейцы. Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Италии объявили о готовности снять санкции с исламской республики. Ограничения ослабят, если Тегеран выполнит обязательства по ядерной программе. И такая спешка стран Старого света неудивительна.
Боевые действия в Персидском заливе пошатнули европейскую экономику. Как выяснили «Известия», Евросоюз за нефть и газ переплатил более 40 миллиардов евро. И наибольшая финансовая нагрузка пришлась как раз на Германию, Италию и Францию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи посетят Женеву для подписания сделки с США. Встреча состоится 19 июня, интересы Вашингтона будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. Это может стать первой за 47 лет встречей представителей двух стран на высшем уровне.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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