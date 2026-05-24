Названы имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Давид Андриясов
Жертвам от 18 до 22 лет.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР: списки погибших

Власти установили имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Власти Луганской Народной Республики опубликовали список погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Жертвами трагедии стал 21 человек.

«В результате удара погиб 21 человек. Выражаем соболезнования семьям погибших. Луганщина скорбит», — указали в сообщении правительства ЛНР в канале в мессенджере МАКС.

В список пошибших вошли:

  1. Погрибниченко Анна
  2. Сердюк Дарья
  3. Прудникова Яна
  4. Животникова Ирина
  5. Мартимьянова Елена
  6. Бережная Татьяна
  7. Ковтун Артем
  8. Бугаков Максим
  9. Постовец Александр
  10. Фень София
  11. Чекрыгина Алина
  12. Дащенко Вероника
  13. Заратуйченко Виктория
  14. Василенко Анастасия
  15. Буткова Александра
  16. Протасова Александра
  17. Терещенко Оксана
  18. Брюховецкая Алиса
  19. Коваленко Анастасия
  20. Герасименко Таисия
  21. Ковпак Александра

Боевики ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ночь на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим. Кроме того, глава государства поручил Минобороны подготовить ответ на действия киевских властей.

Ранее в МЧС сообщили, что специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте трагедии в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам теракта.

