Пиво вернется на стадионы? Дегтярев высказался о юридическом аспекте вопроса

Министр спорта Дегтярев: юридически продажу пива на стадионах можно вернуть

Продажу пива на стадионах юридически можно вернуть, однако этот вопрос не относится напрямую к компетенции Минспорта. Об этом заявил глава ведомства Михаил Дегтярев в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра спорта, тема продажи пива на стадионах периодически обсуждается среди депутатов. Он напомнил, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года входил в оргкомитет турнира и возглавлял комитет, отвечавший за его законодательное сопровождение.

«Юридически это возможно», — сказал Дегтярев, подчеркнув, что высказывает личную точку зрения.

При этом министр отметил, что опыт чемпионата мира показал: продажа легких алкогольных напитков на стадионах не обязательно приводит к проблемам на трибунах.

«Я не являюсь противником каких-то легких алкогольных напитков на трибунах по двум причинам. Первая — это уже испытано, никаких инцидентов не было. И второе — это доходы», — заявил Дегтярев.

К тому же он обратил внимание, что часть болельщиков и теперь покупает пиво перед матчами, но деньги в таком случае получают торговые точки рядом со стадионами, а не сами спортивные объекты.

По мнению министра, было бы логичнее, если бы такие средства направлялись на содержание арен и развитие спортивной инфраструктуры.

«Разве было бы хуже, если бы эти деньги оставались на содержание этих же стадионов?» — отметил Дегтярев.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Деловая программа форума состоит из более 150 мероприятий. Среди них сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — развитие экономики, социальная сфера, спорт, технологии и новые инструменты роста.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дегтярев назвал ключевую силу спорта в России.

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