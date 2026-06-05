«Доля мужества»: Любимова о деятелях культуры из РФ на Венецианской биеннале

Режиссеры и сценаристы из России представили свои работы на фоне антироссийских настроений в Европе.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Manfred Segerer; 5-tv.ru
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Любимова: деятели культуры из РФ проявили мужество на Венецианской биеннале
Молодые деятели культуры из России проявили мужество, приняв участие в Венецианской биеннале на фоне антироссийских настроений в Европе. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в студии «Известий» в рамках Петербурского международного энергетического форума (ПМЭФ-2026).
«Наш Венецианский павильон, который дождался молодых деятелей культуры, и которые на самом деле действительно проявили определенную долю мужества», — сказала Любимова.
Глава культурного ведомства подчеркнула, что российские режиссеры, драматурги и сценаристы искренне желают поделиться им со всем миром. К счастью, так называемая «культура отмены», поразившая ЕС, не коснулась репертуаров крупных оперных и балетных театров.
Любимова заявила, что у российских артистов и художников есть неотъемлемое право отстаивать участие в международных фестивалях и конкурсах, а Минкульт РФ определил для себя задачу создать для этого все возможности.
Ранее Любимова отметила, что культура в России — это экономика, образование и мягкая сила.
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