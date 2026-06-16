Силы ПВО за утро сбили над Москвой 60 беспилотников ВСУ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 277 0

В результате одной из атак пострадал нефтеперерабатывающий завод.

Сколько беспилотников сбило ПВО над Москвой 16 июня

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

За утро силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву

С утра дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Москвой 60 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

По информации градоначальника, первые два вражеских дрона были уничтожены над Москвой в районе пяти утра. Затем российские военнослужащие отразили атаку еще 33 беспилотников.

«Двадцать пять беспилотных средств уничтожены системой ПВО Минобороны», — проинформировал Собянин.

Таким образом общее количество сбитых дронов ВСУ достигло 60. Сотрудники экстренных служб работают на местах падения обломков БПЛА, устраняя последствия украинских атак.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», — также сообщил мэр.

Сергей Собянин уточнил, что пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 июня ПВО РФ ликвидировано 172 украинских дрона над регионами нашей страны. Атаке со стороны противника, кроме Москвы, подверглись Тульская. Тамбовская, Брянская, Орловская, Курская, Волгоградская, Рязанская и другие области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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