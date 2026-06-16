Штурмовые группы «Южной» группировки войск освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские подразделения ведут в населенном пункте активные наступательные действия. В юго-западной части Константиновки продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

За сутки в городе уничтожено до 100 боевиков и пять боевых бронированных машин. Также поражены 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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