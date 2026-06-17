Путин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ на автобус под Брянском
В Кремле удар боевиков киевского режима по транспорту с детьми назвали террористическим актом.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам официального представителя Кремля, Путин по телефону дал Мурашко соответствующее поручение.
В Кремле произошедшее назвали террористическим актом. Как сообщил Песков, киевский режим атаковал боевым дроном детский автобус, перевозивший футбольную команду.
По данным министра здравоохранения Белоруссии Александра Ходжаева, в результате атаки ранения получили восемь граждан республики, среди них шестеро детей. Один человек погиб. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести находятся в нескольких медицинских учреждениях Брянской области.
Также Ходжаев уточнил, что Минздрав Белоруссии и департамент здравоохранения Брянской области постоянно обмениваются информацией о состоянии раненых. Для помощи пострадавшим в Брянск направили три реанимационные бригады, в состав которых вошли 11 специалистов разного профиля.
Белорусские медики вместе с российскими коллегами должны оценить состояние пациентов и принять решение о возможной транспортировке пострадавших в Белоруссию. К работе также привлекли анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов и специалистов Республиканского центра огнестрельной травмы. Группу координирует первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан.
Кроме того, к оказанию помощи подключилась медицинская бригада из Москвы. При необходимости для перевозки раненых могут задействовать санитарный вертолет.
Ранее ВСУ нанесли удар по автобусу. В нем находились юные футболисты из Гомеля, которые ехали в Геленджик. По предварительным данным, транспорт атаковали беспилотником самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду.
Как писал 5-tv.ru до этого, Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус как теракт.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 17 июн
- Красный Крест выразил соболезнования после удара ВСУ по автобусу с детьми
- 17 июн
- В результате атаки беспилотника в Курской области погиб экс-глава Обояни Карелов
- 17 июн
- В Севастополе спасли 16 фрагментов панорамы, пострадавшей после атаки ВСУ
- 17 июн
- За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 157 украинских беспилотников
- 16 июн
- ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области
- 16 июн
- Более 90% полотна панорамы «Оборона Севастополя» утрачено после атаки ВСУ
- 16 июн
- Следственный комитет установит обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье
- 16 июн
- Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве ликвидирован
- 16 июн
- Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона над регионами России
- 16 июн
- За утро силы ПВО уничтожили 35 беспилотников, летящих на Москву
Читайте также
64%
Нашли ошибку?