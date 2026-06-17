Путин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ на автобус под Брянском

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 61 0

В Кремле удар боевиков киевского режима по транспорту с детьми назвали террористическим актом.

Как Путин прокомментировал атаку ВСУ на автобус под Брянском

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам официального представителя Кремля, Путин по телефону дал Мурашко соответствующее поручение.

В Кремле произошедшее назвали террористическим актом. Как сообщил Песков, киевский режим атаковал боевым дроном детский автобус, перевозивший футбольную команду.

По данным министра здравоохранения Белоруссии Александра Ходжаева, в результате атаки ранения получили восемь граждан республики, среди них шестеро детей. Один человек погиб. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести находятся в нескольких медицинских учреждениях Брянской области.

Также Ходжаев уточнил, что Минздрав Белоруссии и департамент здравоохранения Брянской области постоянно обмениваются информацией о состоянии раненых. Для помощи пострадавшим в Брянск направили три реанимационные бригады, в состав которых вошли 11 специалистов разного профиля.

Белорусские медики вместе с российскими коллегами должны оценить состояние пациентов и принять решение о возможной транспортировке пострадавших в Белоруссию. К работе также привлекли анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов и специалистов Республиканского центра огнестрельной травмы. Группу координирует первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан.

Кроме того, к оказанию помощи подключилась медицинская бригада из Москвы. При необходимости для перевозки раненых могут задействовать санитарный вертолет.

Ранее ВСУ нанесли удар по автобусу. В нем находились юные футболисты из Гомеля, которые ехали в Геленджик. По предварительным данным, транспорт атаковали беспилотником самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду.

Как писал 5-tv.ru до этого, Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус как теракт.

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