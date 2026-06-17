Путин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ на автобус под Брянском

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам официального представителя Кремля, Путин по телефону дал Мурашко соответствующее поручение.

В Кремле произошедшее назвали террористическим актом. Как сообщил Песков, киевский режим атаковал боевым дроном детский автобус, перевозивший футбольную команду.

По данным министра здравоохранения Белоруссии Александра Ходжаева, в результате атаки ранения получили восемь граждан республики, среди них шестеро детей. Один человек погиб. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести находятся в нескольких медицинских учреждениях Брянской области.

Также Ходжаев уточнил, что Минздрав Белоруссии и департамент здравоохранения Брянской области постоянно обмениваются информацией о состоянии раненых. Для помощи пострадавшим в Брянск направили три реанимационные бригады, в состав которых вошли 11 специалистов разного профиля.

Белорусские медики вместе с российскими коллегами должны оценить состояние пациентов и принять решение о возможной транспортировке пострадавших в Белоруссию. К работе также привлекли анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов и специалистов Республиканского центра огнестрельной травмы. Группу координирует первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан.

Кроме того, к оказанию помощи подключилась медицинская бригада из Москвы. При необходимости для перевозки раненых могут задействовать санитарный вертолет.

Ранее ВСУ нанесли удар по автобусу. В нем находились юные футболисты из Гомеля, которые ехали в Геленджик. По предварительным данным, транспорт атаковали беспилотником самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду.

Как писал 5-tv.ru до этого, Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус как теракт.

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