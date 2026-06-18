Штурмовики зачистили «опорник» ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 413 0

Огневую поддержку пехоте оказывали артиллерия и беспилотная авиация.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы штурмовых подразделений группировки войск «Восток»

Штурмовики группировки войск «Восток» зачистили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Перед штурмом мы проводим доразведку местности, вычисляем расположение и количество постов. Выходим на командование, запрашиваем поддержку ударных дронов и воздушную разведку. По этим данным строим маршрут. Выдвигались штурмовой двойкой под сумерки. На подходе перешли в режим радиотишины — рацию делаем тише, только слушаем эфир», — раскрывает детали операции командир взвода с позывным «Гринч».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
18 июн
Армия России ударила по объектам ВСУ на Украине
17 июн
Армия России освободила Кутузовку в ДНР
17 июн
Российские бойцы оттачивают навыки штурма на мототехнике. Лучшее видео из зоны СВО
17 июн
«Ураган» пронесся по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 июн
Российские войска освободили 120 зданий в Константиновке
16 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР
16 июн
Как удар молнии! Лучшее видео из зоны СВО
16 июн
Российские артиллеристы уничтожают склады боеприпасов ВСУ в Константиновке
16 июн
«Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Снаружи выглядят чисто: места в ванной, из-за которых дома может плохо пахнуть
6:45
Несколько беспилотников ВСУ попали в Московский НПЗ
6:45
В Израиле начались массовые протесты ультраортодоксов
6:30
Владельца одного из крупнейших Telegram-каналов Украины задержали во Львове
6:16
Армия России ударила по объектам ВСУ на Украине
6:00
Штурмовики зачистили «опорник» ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Под прикрытием Белого орла: поляки дезертируют с поля битвы с Россией
Как понять, что клубника сладкая и без пестицидов: советы биолога
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео