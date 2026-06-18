Опубликовано видео работы штурмовых подразделений группировки войск «Восток»

Штурмовики группировки войск «Восток» зачистили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Перед штурмом мы проводим доразведку местности, вычисляем расположение и количество постов. Выходим на командование, запрашиваем поддержку ударных дронов и воздушную разведку. По этим данным строим маршрут. Выдвигались штурмовой двойкой под сумерки. На подходе перешли в режим радиотишины — рацию делаем тише, только слушаем эфир», — раскрывает детали операции командир взвода с позывным «Гринч».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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