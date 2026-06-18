За ночь силы ПВО России сбили 555 украинских дронов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 74 0

Всего ВСУ попытались атаковать 19 регионов РФ.

Сколько над РФ сбили беспилотников ночью

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 555 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Всего ВСУ попытались атаковать 19 регионов России. Среди них: Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ростовская, Рязанская и Московская области. Также беспилотники были сбиты в Москве и Республике Крым. Кроме того, украинские дроны были перехвачены над акваторией Азовского моря.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что утром силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. В результате повреждения получил целый ряд гражданских объектов. Всего над столицей и областью было перехвачено 180 дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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