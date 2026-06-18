МИД Белоруссии вызывал временного поверенного в делах Украины после атаки ВСУ

Минск потребовал от Киева исчерпывающих объяснений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

По его словам, Минск также настаивает на незамедлительном и объективном расследовании случившегося, а также на привлечении всех виновных к строгой ответственности.

К тому же в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Украины в республике. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с белорусскими гражданами.

ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автобус с детьми в Брянской области 17 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук сообщал, что в транспорте ехала гомельская детская футбольная команда. Известно, что юные спортсмены направлялись на отдых в Геленджик.

В результате удара погибла женщина. Еще восемь человек получили травмы, среди них шестеро детей.

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.

В Гомельском областном исполнительном комитете сообщали, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речицы Гомельской области.

Ранее, писал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с детьми в Брянской области.

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