МИД Белоруссии вызывал временного поверенного в делах Украины после атаки ВСУ
Минск настаивает на незамедлительном и объективном расследовании случившегося в Брянской области.
Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov
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Минск потребовал от Киева исчерпывающих объяснений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
По его словам, Минск также настаивает на незамедлительном и объективном расследовании случившегося, а также на привлечении всех виновных к строгой ответственности.
К тому же в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Украины в республике. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с белорусскими гражданами.
ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автобус с детьми в Брянской области 17 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук сообщал, что в транспорте ехала гомельская детская футбольная команда. Известно, что юные спортсмены направлялись на отдых в Геленджик.
В результате удара погибла женщина. Еще восемь человек получили травмы, среди них шестеро детей.
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском областном исполнительном комитете сообщали, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речицы Гомельской области.
Ранее, писал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с детьми в Брянской области.
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